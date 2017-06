A.Kockartz Der belgische Tennisprofi David Goffin (Foto) musste seine Teilnahme an den French Open in Roland Garros in Paris am Freitag mit einer Verletzung abbrechen. In seiner Begegnung im 16tel-Finale gegen einen Argentinier fiel Goffin am Spielfeldrand über eine Matte und verletzte sich am Knöchel.