KV Ostende hatte gegen Racing Genk noch etwas gutzumachen. Schließlich hatten die Limburger die Küstenmannschaft während der regulären Spielzeit mal mit 6:0 vom Platz gefegt. Racing Genk hatte aber mit einem heftigen Handicap zu kämpfen, denn der Traditionsclub aus der ehemaligen limburgischen Bergbauregion musste am Mittwochabend sein 65. Spiel der Saison absolvieren. Keine einzige Mannschaft musste in der ersten Liga in Belgien in der Spielzeit 2016/2017 so oft antreten…