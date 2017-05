In Götzis konnte „Nafi“ auch gleich ihren selbst erzielten belgischen Rekord von 6.810 Punkten brechen, den sie bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr mit ihrer Goldmedaille erzielen konnte. Jetzt stellt die belgische Sportpresse natürlich die Frage: „Wo soll das noch hinführen, mit dieser erst 22 Jahre alten Leichtathletin?“ Der belgische Zehnkämpfer Hans Van Alphen sprach bereits von der besten Jahresleistung für 2017…

In der Bergluft Österreichs beendete Nafissatou Thiam am Samstag den ersten Wettkampftag als Zweite mit ihren besten 100 m-Hürdenlauf in 13“34 und ihren besten 200 m in 24“40. Und im Hochspringen sprang sie so hoch, wie bei ihrem persönlichen Rekord bei Olympia. Am Sonntag brachen bei ihr dann alle Dämme.

Im Weitsprung blieb sie knapp unter ihrem eigenen Rekord, doch im Speerwurf landete ihr Spieß bei 59,32 m, fast einen Meter weiter als der derzeitige belgische Landesrekord. Damit war ihr Sieg in greifbarer Nähe und auch die magische Messlatte von 7.000 Punkten. Doch musste sie dazu ihre eigene Bestleistung auf den von ihr ungeliebten 800 m bringen, was ihr mit 2‘15“24, ihrer vierten Verbessrung eines eigenen Rekords innerhalb der sieben Sportarten in diesem Wettbewerb.