A.Kockartz Nach den Play Offs sind die meisten Karten in der ersten belgischen Fußball-Liga gemischt. Meister Anderlecht und Club Brügge als Tabellenzweiter ziehen in die Champions League-Qualifikation und AA Gent spielt in der Europa League. Youri Tielemans (Foto) von Meister Anderlecht, wurde von seinen Ligakollegen zum Fußballprofi des Jahres gewählt. Um den zweiten Startplatz in der Europa League gibt es allerdings noch ein Stechen der jeweiligen Gruppensieger in den 2. Play Offs.