Der stärkste Konkurrent Club Brügge war noch einmal bis auf 4 Punkte an den Tabellenführer herangerückt. Am vorletzten Spieltag der Play-Offs konnte der amtierende Champion nicht gegen KV Oostende gewinnen, sondern musste sich mit 1-2 geschlagen werden).

Für Anderlecht sah es in der ersten Halbzeit nicht gut aus: In der 27. Minute ging Charleroi in Führung und zog ein Abwehrbollwerk hoch.

Erst der Pole Lukasz Teodorczyk erzielte in der 59. Minute das Ausgleichstor. Damit war Anderlecht virtuell bereits der neue Landesmeister, holte dann aber noch zwei weitere Tore (erneut Stürmer Teodorczyk in der 81. Minute und Bruno in der 87. Minute), wie es sich für einen Champion gehört.

Drei Jahre nach dem letzten Titel krönt sich der RSCA unter Manager Van Holsbeek jetzt erneut zum Landesmeister. Klubpräsident Roger Vanden Stock sagte, sein Van Holsbeek habe alles richtig gemacht: "den richtigen Trainer und erfolgreiche Transfers gefunden".