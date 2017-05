Im Play Off 2 Gruppe A konnte Standard Lüttich einen Frustsieg erzielen und gewann mit 2:0 gegen KV Mechelen. Union Saint-Gilloise ging vor eigenem Publikum mit 1:4 gegen STVV Sint-Truiden unter und Waasland-Beveren schlug Lierse SK mit 3:2. Hier führt STVV mit 16 Punkten vor Mechelen (13). Waasland ist Dritter vor Lierse, Union und Standard.

In der Gruppe B führt Racing Genk weiter unangefochten die Tabelle mit 22 Punkten an. Genk gewann am Wochenende mit 0:2 bei Excel Mouscron. Auf Platz 2 folgt Lokeren nach einem 2:3 in Roeselare mit 13 Zählern vor der AS Eupen (10). Die Ostbelgier gewannen zu Hause mit 3:2 gegen KV Kortrijk. Excel, Kortrijk und Schlusslicht Roeselare folgen mit einstelligen Punktekonten.