U.Ne In den Play-off I des Fußballs hat Zulte Waregem zum ersten Mal gewonnen. Es schlug Ostende mit 3:1. Zulte Waregem bleibt auf dem sechsten Platz in den Play-off I. Trotzdem ist Sander Coopman mit dem Sieg zufrieden. "Endlich sind wir für unser schönes Fußballspiel belohnt worden", so Zulte-Spieler Coopman.