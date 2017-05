Der 20-jährige Thielemans erhält diese Auszeichnung zum ersten Mal. Er tritt damit "in die Fußstapfen" von Sofiane Hanni, der bei dieser Auflage auf dem dritten Platz landete. "Ich bin stolz, dass ich mit diesem Preis meine Wurzeln zeigen kann", betonte der junge französischsprachige Mittelfeldspieler in einem so gut wie akzentfreien Niederländisch.

Am Sonntag könnte das Fest für den jungen Roten Teufel perfekt werden, denn dann kann er vielleicht auch noch Champion mit Anderlecht werden.