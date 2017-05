In der Gruppe A im Play Off II führen STVV Sint-Truiden und KV Mechelen die Tabelle mit jeweils 13 Punkten an, wobei STVV das bessere Torverhältnis hat und somit auf Platz 1 steht. KV Mechelen verpasste die Führung, denn gegen Waasland-Beveren verlor die Mannschaft vor eigenem Publikum mit 1:3. Auf den Rängen 3 und 4 finden wir ebenfalls punktgleich Lierse SK und Union Saint-Gilloise mit jeweils 10 Punkten, wobei Lierse besser da steht. Im Duell gegeneinander unterlag Union Lierse mit 2:1. Nach dem mit 1:0 verlorenen Spiel in Sint-Truiden steht Standard Lüttich weiterhin trostlos auf dem letzten Tabellenrang mit nur 5 Zählern. Waasland steht davor auf dem fünften Platz mit 4 Zählern Vorsprung.

In der Gruppe B ist Racing Genk uneinholbar Tabellenführer mit uneinholbaren 19 Punkten. Damit sind die Limburger auch bereits für das Finale im Play Off II gegen den Tabellenführer der Gruppe A qualifiziert. Genk machte den Sack mit seinem 2:1 gegen AS Eupen zu. Lokeren folgt hier mit 10 Punkten auf Rang 2. Die Partie gegen Excel Mouscron endete mit einem 2:2-Unentschieden und brachte Lokeren auch nicht viel weiter. Excel ist jetzt 3. mit 8 Punkten, punktgleich mit dem KV Kortrijk, wo man mit 0:3 gegen Roeselare verlor. Für Roeselare kommt dieses Aufbäumen zu spät, denn die Mannschaft steht mit nur 4 Punkten vor Eupen (7 Punkte) am Tabellenende.