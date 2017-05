Aber, die 37jährige Antwerpenerin kam wieder hoch und begann schnell wieder zu trainieren. Inzwischen hat sie den Zwintriathlon absolviert und die 10 Miles von Antwerpen. Doch an diesem Wochenende stand sie in Lissabon zum ersten Mal seit dem Attentat wieder am Start eines vollwertigen Triathlons. Der 70.3-Triatlon von Lissabon verlangt 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen.

Goos, die übrigens am Samstag erst ihren 37. Geburtstag gefeiert hatte, kam als 12. aus dem Wasser, konnte aber bei Radfahren und beim Laufen wieder Zeit gut machen. Am Ende wurde sie 5. in einer Zeit von 4h20'37". Gewinnerin war die Britin Lucy Charles mit großen Vorsprung. Sie absolvierte die Distanz in 4h07'24".