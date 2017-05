Am Montagabend gewann Club Brügge nach einer schwächeren Phase in den vergangenen Wochen mit 2:1 gegen Zulte Waregem und der RSC Anderlecht besiegte auswärts am Samstag Mitfavorit AA Gent mit 0:1. Dies brachte beide Vereine wieder auf die Erfolgsspur zurück, zumal der SC Charleroi mit einer 1:0-Niederlage gegen KV Ostende Federn lassen musste. Für Ostende stellte diese Partie den ersten Sieg im Play Off I. dar.

Anderlecht führt die Tabelle im Play Off I. nach sechs Spieltagen mit 42 Punkten an, gefolgt von Club Brügge mit 38 Zählern. Doch AA Gent hat nur einen Punkt Rückstand auf Brügge. Charleroi folgt mit 33 Punkten in gebührendem Abstand auf Platz 3 vor Ostende (31) und Zulte Waregem (29).

Die Partie AA Gent gegen den RSC Anderlecht stand einmal mehr im Zeichen einer umstrittenen Schiedsrichterleistung. Alexandre Boucaut verweigerte Tore und übersah gelb- und rotwürdige Fouls (Foto oben). Diese wurden während der Partie nicht geahndet, haben allerdings vor dem Review-Ausschuss des Fußballverbandes ein Nachspiel.