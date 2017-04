Anderlecht erlitt am Donnerstagabend im eigenen Stadion die erste Niederlage in den Play-Offs. Die Gastgeber vergaben viele Chancen, und ihnen wurden zwei Elfmeter nicht gegeben. Hinzu kam, dass Charleroi aus wenigen Torchancen einen Sieg holen konnte. Das Tor fiel in der der 42. Minute, als ausgerechnet Anderlecht-Leihgabe Hamdi Harbaoui per Kopf zum 0:1 traf.

Der Vorsprung von Anderlecht auf AA Gent und auf den Club Brügge beträgt nur noch 5 bzw. 6 Punkte. Gent gewann am Dienstag bei Zulte Waregem mit 2:0 und Brügge besiegte KV Ostende am Mittwoch mit 3:1. Am Sonntag kommenden Sonntag muss Anderlecht bei Verfolger Gent antreten und der Club spielt am Tag der Arbeit gegen Zulte Waregem.