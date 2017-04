Anderlecht übernahm als Gastgeber sofort die Regie, doch Brügge konnte dies nach einer Zeit des Suchens wieder ausgleichen. Aber als Leander Dendoncker (Foto oben) in der 21. Spielminute die Führung erzielte, konnten die Gäste nicht mehr wirklich reagieren. In der 35. Spielminute sorgte Kara (kl. Foto) für das 2:0. Der Titelverteidiger war frustriert, was sich auch in zwei Gelben Karten für Ruud Vormer äußerte. Brügge musste die 2. Halbzeit in Unterzahl bestehen.