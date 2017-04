258 km quer durch die Ardennen von Lüttich aus in Richtung Bastogne in der Provinz Luxemburg und wieder zurück an die Maas. Das ist das Rezept von Lüttich-Bastogne-Lüttich, auch la Doyenne genannt. Die Zutaten: Einige heftige bis sehr heftige Anstiege. Doch vor dem Start wurde eine Schweigeminute für den am Tag zuvor bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommenen Radprofi Michele Scarponi (Astana) eingelegt.