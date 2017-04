U.Ne/sporza Nina Derwael hat bei der Turn-Europameisterschaft in Rumänien Geschichte geschrieben. Die Belgierin legte eine fehlerlose Übung am Stufenbarren hin und wurde mit 14,633 Punkten belohnt. Das war besser als in der Qualifikation. Die 17-jährige aus Limburg holte damit die erste Turner-Goldmedaille für Belgien bei einer EM.