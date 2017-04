Der Wallonische Pfeil (Flèche Wallonne) führte dieses Jahr in seiner 81. Ausgabe über 204 km quer durch das frankophone Bundesland. Dabei musste gleich mehrmals die berühmt-berüchtigte Mauer von Huy (Prov. Lüttich) überwunden werden. Diese Mauer war auch das Ziel dieses Frühjahrsklassikers für Radprofis, der in Binche in der Provinz Hennegau gestartet wurde.