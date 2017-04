In der Play Off-Gruppe II A geht die Maläse bei Standard Lüttich, die sich schon in der verpassten Qualifikation für das Play Off I zeigte, weiter. Gegen Zweitklässler Union reichte es nur zu einem 2:2 und dies hatte die sich bereits andeutende Entlassung von Trainer Aleksandar Jankovic zur Folge. Damit haben die „Rouches“ bereits sechs Trainer in drei Spielzeiten verschlissen…

Hier führen Union und STVV Sint-Truiden mit jeweils 7 Punkten die Tabelle vor KV Mechelen an. Mechelen gewann in Antwerpen mit 1:2 gegen Waasland-Beveren und STVV besiegte vor eigenem Publikum Lierse SK mit 2:1.

In der Gruppe B gab es am Osterwochenende viele Tore. AS Eupen und Lokeren trennten sich mit 3:3, Roeselare verlor zuhause gegen Excel Mouscron mit 3:5 und Racing Genk gewann auswärts gegen KV Kortrijk mit 0:3. Hier führt Genk mit 9 Punkten vor Eupen mit 5 Zählern.

In den Play Downs trennte sich Cercle Brügge und OH Leuven mit 0:0 und Lommel gewann gegen Tubize mit 2:1. Punktemäßig liegt hier alles eng beieinander. Tubize und OHL führen mit 20 Zählern vor Cercle und Lommel United mit 19 Punkten.