In Hongkong gesellten sich die Belgier mit ihren hervorragenden Ergebnissen zu in diesem Bereich so erfolgreichen Ländern, wie England, Deutschland, Frankreich und Neuseeland. Jos Smeets, der Direktor des belgischen Radfahrerverbandes sagte nach der WM gegenüber der flämischen Tageszeitung De Morgen, dass man dazu in erster Linie Radsportler mit besonderen Qualitäten brauche: „Darüber hinaus eine gute Begleitung, einen guten Coach plus eine Gruppe, die zusammenhängt.“

Und Bahnrad-Nationaltrainer Peter Pieters sagte dazu: „Als Nationalcoach war dies meine erfolgreichste WM überhaupt. Doch bei aller Euphorie müssen wir auch selbstkritisch bleiben, um noch besser zu werden.“ Interessant dabei ist, dass Jolien D’hoore und Lotte Kopecky sowohl im Straßenradsport, als auch auf der Piste aktiv sind. Diese Kombination scheint sich also zu lohnen. Und einen nicht unerheblichen Anteil an den 5 WM-Medaillen von Hongkong hat auch die flämische Topsportschule in Gent, aus der fast alle der Fahrer und Fahrerinnen der WM-Mannschaft kommen.