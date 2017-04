Autor: MaLu

MaLu Im Golfsport wird der Name des belgischen Talents Thomas Pieters seit längerem als der neue Star des Greens gehandelt. Manche Experten erinnert der 24 Jahre alte Profi an den jungen Tiger Woods. Gerade erst ist es Pieters gelungen, sich mit 3 Konkurrenten an die Spitze des ersten Master-Tourniers des Jahres zu spielen.