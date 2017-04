Gegen Mittag waren die Radprofis zu ihrem dieses Jahr genau 200 km langen Rennen gestartet und fast schon traditionell wurde davon ausgegangen, dass die Entscheidung auch jetzt wieder in einem Massensprint fallen würde. Der Scheldepreis ist ein schnelles Flachlandrennen, bei dem Ausreißer kaum Chancen haben. Mehr als 2,5 Minuten wurde ihnen auch dieses Jahr nicht gegönnt.

In den drei abschließenden Runden durch Schoten wurden sie wieder eingeholt. Deren Gruppe hatte sich zusehends verkleinert und 20 km vor dem Ziel wurden sie vom Peloton geschluckt und alles war (wie gehabt) wieder offen. Nur knapp 3,5 km vor dem Ziel kam es zu einem Massensturz, in den leider auch der deutsche Meister André Greipel (Lotto) verwickelt war.

Am Ende geschah, was erwartet wurde, denn Marcel Kittel gewann im Massensprint den Scheldepreis und zwar schon zum 5. Mal in seiner Laufbahn. Na ja, mit Edelhelfer Tom Boonen war nichts anderes zu erwarten... Elia Viviani (Sky), Nacer Bouhanni (Cofidis) und Jurgen Roulandts (Lotto) kamen auf die Plätze 2 bis 4.