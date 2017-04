A.Kockartz Die Welt-Anti-Dopingagentur WADA hat ihren dritten statistischen Bericht vorgelegt. Dieser Bericht betrifft das Jahr 2015. Die am häufigsten vorkommende Sportart in Zusammenhang mit Doping ist Bodybuilding. Belgien taucht in diesem Bericht in der Top 5 auf. Doch diese Zahl darf nuanciert werden.