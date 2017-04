In dieser Gruppe zeigte Racing Genk was Sache ist und gewann mit einem klaren 4:0 gegen Lokeren. KV Kortrijk besiegte Excel Mouscron mit 2:1 und die AS Eupen vergab eine 2:0-Führung gegen den Zweitligaverein Roeselare. Am Ende gab es ein 2:2-Unentschieden und für jede Mannschaft einen Punkt. Genk führt hier vor Kortrijk mit drei Punkten. Eupen und Roeselare liegen mit jeweile einem Zähler auf den Rängen 3 und 4. Excel und Lokeren sind die punktlosen Schlusslichter.