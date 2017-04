Rund 50 km vor dem Ziel gelang es Philippe Gilbert auf der vorletzten Passage über den Paternberg, seiner Konkurrenz davonzufahren. Nach und nach gerieten so ziemlich all seine Konkurrenten in die Probleme. Tom Boonen (Quick.Step) hatte 37 km vor dem Ziel auf dem Taaienberg Probleme mit seiner Kette und damit war seine letzte Flandernrundfahrt gelaufen. Zuvor kam Sep Vanmarcke (Cannondale) schwer zu Fall.

17 km vor Oudenaarde dann kamen die kurz zuvor versammelte Konkurrenz zu Fall, als Peter Sagan auf dem Oude Kwarremont auszubrechen versuchte. Greg Van Avermaet und Oliver Naesen (AG2R) schossen hinterher und im Eifer des Gefechts stürzten die drei und verloren wichtige Zeit. Doch Van Avermaet kam wieder nach vorne, begleitet von dem Niederländer Nicky Terpstra (Quick.Step) und dessen Landsmann Dylan van Baarle (Cannondale).

Doch für Gilbert war der Weg frei. Er klomm neun Anstiege alleine hoch und kam alleine an. Auf den Plätzen folgten Van Avermaet, Terpstra und van Baarle. John Degenkolb (Team Sunweb) kam als bester Deutscher auf Rang 7.