Belga

A.Kockartz Hat die flämische Landesregierung den Stecker aus dem Eurostadion gezogen? Flanderns Landesminister für öffentliche Arbeiten, Ben Weyts (N-VA) weigert sich, zwei dem Land gehörende Grundstücke zu verkaufen, die für den Bau des Eurostadions auf dem Gelände des Parking C am Heizel-Messekomplex in Grimbergen notwendig sind.