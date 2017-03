Nach einigen Absagen nach dem Griechenland-Spiel am Wochenende trat Belgien-Coach Martinez in Stoschi mit einer B-Elf an und veränderte gleich sieben Positionen. Zuerst sollte dies einen Schock bringen, denn schon nach zwei Minuten stand seine Mannschaft hinten. Vermaelen und Benteke verteidigten ungenau und Vasin erzielte das 1:0 für die russischen Gastgeber.