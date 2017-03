A.Kockartz Der belgische Radsportprofi Greg Van Avermaet (Foto) vom BMC-Team führt mit großem Vorsprung die WorldTour-Weltrangliste an. Van Avermaet gewann am vergangenen Wochenende gleich zwei flämische Frühjahrsklassiker: Den E3-Preis Harelbeke und Gent-Wevelgem. Die belgische Radsportmannschaft Quick-Step führt in der Teamwertung das Ranking an.