A.Kockartz Nach Ansicht des Städtebauamtes des belgischen Bundeslandes Flandern soll das Eurostadion in Brüssel keine Baugenehmigung erhalten. Die Behörde sieht Hindernisse für den Bau des neuen Nationalstadions auf dem Parking C am Heizel-Messekomplex am Brüsseler Rand in Grimbergen in der Provinz Flämisch-Brabant. Grund dafür seien bisher ungelöste Probleme bezüglich der Verkehrsplanung und eines alten Kommunalweges, der dort entlang führt.