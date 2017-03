Zur Erklärung der Wahl für Marc Wilmots, der nach der letzten Fußball-EM seinen Abschied bei den Roten Teufeln genommen hatte, sagte Diallo, dass sein Verband aus 59 eingereichten Kandidaturen auswählen konnte: „Er hatte finanziell viel interessantere Angebote, doch er entscheidet sich für unser Projekt.“

Wilmots war bei diesem Pressetermin noch nicht zugegen. Nach Meldungen afrikanischer Medien soll er jedoch am Mittwoch offiziell vorgestellt werden. So schnell wird Marc Wilmots übrigens nicht an den Start gehen. Die Testspiele der Elfenbeinküste gegen Russland am 24. März und gegen Senegal drei Tage später leitet noch ein Assistent seines Vorgängers Michel Dussuyer.