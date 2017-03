Jacques Borlée (kl. Foto), der Vater der Borlée-Brüder und gleichzeitig deren Trainer, sagte nach dem Lauf, dass seine Söhne nicht mehr ewig in der Staffel sein könnten. Auch aus diesem Grunde ließ er Jonathan dieses Mal nicht mitlaufen. „Auch wir müssen dem Nachwuchs eine Chance geben und wir müssen die jungen Athleten dann auch laufen lassen.“, so der von Erfolg verwöhnte Leichtathletik- und Laufcoach.

Die Bronzemedaille ging an Tschechien 3'08"60. Belgien kehrt damit aus der Hallen-EM in Belgrad mit einer Gold und einer Silbermedaille zurück. Bereits am Freitag gewann Nafi Thiam Gold im Fünfkampf. Damit gewann die Sportlerin bereits olympisches Gold, WM Gold und EM Gold in der Halle. Die belgische EM-Delegation kehrte am Montagmorgen nach Belgien zurück.