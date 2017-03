Fußball: Vorletzter Spieltag vor Play-Off

Im Kampf gegen den Abstieg verpasste der Vorletzte Westerlo den Klassenerhalt durch ein 2:2 in letzter Minute bei Zulte-Waregem. Im Falle eines Sieges wären die Flamen gerettet gewesen.

Jetzt ist Mouscron vor dem letzten Spieltag auf zwei Punkte herangekommen. Mouscron besiegte Standard Lüttich mit 1:0. Am letzten Spieltag spielt Westerlo gegen Racing Genk. Mouscron muss auswärts in Kortrijk antreten.

Am vorletzten Spieltag der regulären Saison hat die AS Eupen eine Niederlage 1:2 bei Sint Truiden kassiert. Durch die Niederlage ist das Wunschziel einer Platzierung des einzigen deutschsprachigen Erstligisten unter den besten zehn Mannschaften in weite Ferne gerückt. Der Klassenerhalt ist aber sicher. Am letzten Spieltag empfängt die AS Eupen am nächsten Sonntag Zulte-Waregem. (Quelle: brf)