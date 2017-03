A.Kockartz Olympiasiegerin Nafi Thiam (Foto) hat bei der Leichtathletik-EM in Belgrad die Goldmedaille im Fünfkampf gewonnen. Sie lag mit 4.870 Punkten nur 7 Zähler unter dem belgischen Rekord von Tia Hellebaut. Schon am Anfang des Wettbewerbs am Freitagnachmittag beim 60 m-Hürdenlauf übernahm die Studentin aus Namür die Führung.