A.Kockartz Der geplante Bau des umstrittenen neuen Nationalstadions in Brüssel ist unerwartet einen Schritt weitergekommen. Vorgesehener Bauplatz ist der Parking C am Heyselgelände auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Grimbergen in Flämisch-Brabant. Grimbergen hatte bisher auf einem kaum noch sichtbaren Gemeindeweg hingewiesen, um den Bau zu verhindern, doch der Gemeinderat vollzog eine komplette Wende in dieser Frage.