Die Qualifikation der drei belgischen Erstligisten für das Achtelfinale in der Europa League ist tatsächlich ein Unikum, denn sie stehen gleichzeitig in einem einzigen Wettbewerb. In der Fußballsaison 1993/1994 standen zwar ebenfalls einmal drei belgische Clubs in einem europäischen Achtelfinale, aber jeweils in einem anderen Wettbewerb. Leicht hatten es Anderlecht, Gent und Genk in ihren Achtelfinal-Rückspielen nicht, doch sie zogen jeweils am Ende doch am längeren Ende…