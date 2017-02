A.Kockartz Nach dem 27. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga stehen der RSC Anderlecht und Club Brügge gemeinsam an der Tabellenspitze. Für einige Mannschaften bedeutete dieser Spieltag den Klassenerhalt, andere wiederum vergaben ihre Chance auf eine Teilnahme am Play Off I., der Endrunde um die Meisterschaft und der Qualifikation für die Champions oder die Europa League.