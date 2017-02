A.Kockartz Es ist offiziell: David Goffin (Foto) steht in der Tennisweltrangliste der Herren auf Rang 10. Damit ist der Lütticher der erste männliche Spieler aus Belgien, der es in die Top 10 der ATP-Liste schafft. Möglich machte dies seine Finalteilnahme beim ATP-Turnier in Rotterdam. Trotz des verlorenen Finales ist Goffin von seiner aktuellen Leistung selbst begeistert.