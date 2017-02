Racing Genk musste in der Europa League am Donnerstag in Rumänien gegen den dortigen Meister Astra Giurgiu antreten. Genk erzielte dabei ein 2:2-Unentschieden und damit drei wichtige Auswärtspunkte. Doch die Tatsache, dass die Limburger noch in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierten, stößt doch übel auf. „Damit kann ich nicht leben“, ärgerte sich Genk-Coach Stuivenberg nach der Partie.

Genk kam in der 26. Minute durch einen Treffer von Castagne in Führung, doch die Rumänen konnten noch vor der Halbzeitpause mit einem Tor von Budescu ausgleichen. In der Schlussphase nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf und Trossart erzielte in der 84. Spielminute die erneute Führung nach einem gelungenen Konterspiel seiner Mannschaft.

Danach hatten die Gäste aus Limburg die Partie deutlich in ihrer Hand, doch in der 91. Minute konnte Seto für die Gastgeber per Kopfball noch ausgleichen. Noch nie konnte Genk in der Europa League ins 8tel-Finale vordringen. Das Auswärtsremis jedoch bietet vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag in der eigenen Chrystal-Arena eine gute Ausgangsposition, auch wenn der Ärger über den verspielten Sieg verständlicherweise noch groß ist.