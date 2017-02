Dies brachte Brüssels Sportschöffe in Wallung und er drohte, bei Veranstaltungen im nahegelegenen Heizel-, bzw. König Baudouin-Stadion (Foto oben) den Parking C zu sperren, um Grimbergen eben mit einem voraussehbaren Verkehrschaos in die Knie zu zwingen.

Nun aber reagiert der belgische Fußballverband KBVB auf die Angelegenheit und gibt an, angesichts dieser Drohung aus dem Brüsseler Rathaus den Kartenvorverkauf für das Finale im belgischen Landespokal zu bremsen. Diese Entscheidung entsteht auf Druck der beiden Finalisten, KV Ostende und Zulte Waregem. Sie wollen ihre eigenen Kartenkontingente nicht absetzen, bevor klar ist, wo die Fans ihre Autos abstellen können.

Die beiden Pokalfinalisten geben auf ihren Internetseiten bekannt: „Solange es kein Abkommen zwischen der Stadt Brüssel und dem KBVB gibt, kann zwischen dem Verband und der Polizei kein Mobilitätsplan erarbeitet werden. Noch in diesen Tagen soll es zu klärenden Gesprächen zwischen Brüssel und dem Fußballverband kommen. Die Zeit drängt: Anpfiff zum Pokalfinale ist am 18. März! Und nur wenige Tage später, am 25. März, treten die Roten Teufel in der WM-Qalifikation gegen Griechenland an...