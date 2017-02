A.Kockartz Im ersten Sonntagsspiel am 26. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga hat der RSC Anderlecht vor eigenem Publikum Titelkonkurrent Zulte Waregem mit 4:2 besiegen können. Damit vergrößerten die Brüsseler ihren Abstand zu Zulte in der Tabelle auf 5 Punkte.