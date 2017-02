Eigentlich sollten im dritten Spiel Niculescu und Wickmayer gegeneinander antreten, doch die beiden Fed-Cup-Kapitäne, Dominique Monami für Belgien und Ilie Nastase für Rumänien änderten ihre Strategie beide. Für Monamie ist dieses Turnier in Bukarest übrigens das Debut als Fed-Cup-Kapitänin.

Damit gab die erst 21 Jahre alte Elise Mertens ihr Fed-Cup-Debut und stand der fünf Jahre älteren Irina-Camelia Begu gegenüber. Doch Mertens gelang, was Kirsten Flipkens ihr am Samstagmorgen vormachte: Sie gewann überraschend gegen eine deutlich höher in der Weltrangliste klassierte Gegnerin. Davon war sie selbst wohl am meisten überrascht (Foto unten).

Belgien, derzeit in der Weltgruppe II, vermied mit diesem Sieg über die Rumäninnen den Abstieg in die Gruppe I der Zone Europa-Afrika. Im April steht das Play Off für die Rückkehr in die Weltgruppe I an, dass ist die Gruppe der besten 8 Nationalmannschaften im Damentennis.