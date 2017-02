Brüssels Sportschöffe Alain Courtois (kl. Foto), der schon bei der Fußball-EM 2000 eine wichtige Rolle spielte, geht aufs Ganze. Vor rund einer Woche deutete er noch an, dass unser Land ohne dieses quasi fertig geplante Nationalstadion in Brüssel kein Gastgeber bei der Fußball-Europameisterschaft 2020 sein könne. Europas Fußballverband UEFA würde die für Belgien vorgesehenen Spiele dann an ein anderes EU-Land weiterreichen.