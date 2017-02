A.Kockartz AA Gent hat am Samstagabend auf eigenem Platz gegen die AS Eupen verloren. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit. Damit steht die Teilnahme an der Runde der besten Sechs in der Tabelle der ersten belgischen Fußball-Liga in Frage. Die Konkurrenten um die Play-Off-Qualifikation konnten ihre Spiele am Samstag sehr wohl für sich entscheiden.