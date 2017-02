A.Kockartz In einem Nachholspiel vom 18. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga haben sich Waasland-Beveren und Racing Genk am Dienstagabend mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. Der RC Genk verpasst damit den erhofften Anschluss an die Top 6 in der Tabelle zur Qualifikation für das Play Off I. Wie das Resultat erahnen lässt, war die Chancenverwertung auf beiden Seiten gleich Null.