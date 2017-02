Die erste Halbzeit zwischen Zulte Waregem und AA Gent brachte keinen wirklich schönen Fußball zutage und nur die Gäste konnten sich einige Chancen erarbeiten, die jedoch am Abschluss scheiterten. Die zweite Halbzeit war da schon deutlich besser und Gent kam in der 69. Minute mit einem Treffer von Yuya Kubo durchaus verdient in Führung.

Doch danach kam von den „Buffalos“ nicht mehr viel und kurz vor dem Abpfiff konnte Henrik Dalsgaard für Zulte Waregem ausgleichen. Im Nachhinein muss sich Gent vorwerfen lassen, mit den wenigen eigenen Chancen nachlässig umgegangen zu sein, denn Zulte war durchaus zu schlagen. Zulte bleibt damit Dritter in der Tabelle mit 47 Punkten und Gent steht auf Rang 5 mit 40 Zählern.

Westerlo hat sich am Sonntagabend gegen STVV Sint-Truiden mit einem späten Treffer von Elton Acolatse in der 82. Spielminute durchgesetzt. Für Westerlo sind dies drei extrem wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt. Westerlo steht jetzt mit 22 Punkten auf den drittletzten Tabellenplatz und Sint-Truiden hängt mit 26 Zählern anonym im unteren Mittelfeld der Tabelle auf Rang 11.