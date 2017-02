In der zweiten Halbzeit drehte Racing auf, doch die erkämpften Chancen scheiterten am Abschluss. In der 70. Spielminute zeigte der Unparteiische gegen Ostende auf den Elfmeterpunkt, weil El Ghanassy etwas zu heftig verteidigte. Doch der eingewechselte José Naranjo scheiterte an Keeper William Dutoit, der als Strafstoßkiller bekannt ist.

In der Nachspielzeit wurde den Gastgebern ein weiterer berechtigter Strafstoß verweigert und damit war das Pokalfinale für Genk nicht mehr erreichbar. Die Limburger scheiterten an sich selber, denn Torchancen hatten sie in beiden Halbfinalspielen zur Genüge…

Im zweiten Halbfinale trifft am Mittwochabend die AS Eupen auf Zulte Waregem.