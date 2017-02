Vielleicht liegt die Tatsache dem Einreiseverbot der beiden Taekwondo-Kämpfer aus unserem Land an der Tatsache, dass der Bruder von Mourad Laachraoui, Najim Laachraoui, zu den Selbstmordattentätern von Zaventem am 22. März 2016 gehörte. Ansonsten liegt kein logischer Grund vor.

Die beiden haben die belgische Staatsangehörigkeit und sind marokkanischer Herkunft. Sie kamen beide in unserem Land zur Welt. Sie haben weder eine doppelte Staatsangehörigkeit, noch kommen sie aus einem der Länder, für die der neue US-Präsident Donald Trump per Dekret ein Einreiseverbot erlassen hatte.

Der regionale Sportminister der französischen Gemeinschaft in Belgien, Rachid Madrane (PS), zeigte sich über den Vorgang entsetzt. Den Sportlern sei die Einreise in die USA erst am Brussels Airport mitgeteilt worden. Sie hätten kein Visum, so die Argumentation. Allerdings zeigten sie, wie oben erwähnt, ihre ESTA-Reiseerlaubnis vor. Offenbar hatte die amerikanische Botschaft in Brüssel, dem nationalen belgischen Taekwondo-Verband erst am Montagabend mitgeteilt, dass diese Reiserlaubnis alleine nicht mehr gültig sei, sondern definitiv ein Visum.