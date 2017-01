A.Kockartz Der belgische Tennisprofi David Goffin (ATP 11 - Foto) ist im Viertelfinale der Australian Open ausgeschieden. Er unterlag dem Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 17) in der Nacht zum Mittwoch (hiesige Zeit) in drei Sätzen 3:6, 2:6 und 4:6. Für den 26jährigen Lütticher war es bereits die fünfte Begegnung mit Dimitrov und jedes Mal unterlag Goffin. Damit verpasst er das Halbfinale der Australian Open und damit sein erstes Halbfinale in einem Grand-Slam-Turnier.