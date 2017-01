A.Kockartz Der FC Brügge hat seine Tabellenführung in der ersten belgischen Fußball-Liga behaupten können. Am Sonntagnachmittag gewann der Titelverteidiger gegen Standard Lüttich mit einem 0:3-Auswärtssieg und führt die Tabelle nach 22 Spieltagen mit 46 Zählern an. Lüttich musste sich mit hängenden Köpfen vom eigenen Publikum verabschieden.