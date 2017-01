Die Augen nach unten richten muss auch so langsam wieder die AS Eupen. Im Heimspiel der Ostbelgier gegen Racing Genk sah es lange nach einem torlosen Remis aus, bis Ally Samatta (kl. Foto) in der zweiten Halbzeit aufdrehte und sich selbst mit seinem 0:1 in der 82 Spielminute belohnte. Eupen-Coach Jordy Condom sagte nach dem Spiel, dass Genk eindeutig die bessere Mannschaft war. Seinen Jungs aber habe die nötige Frisch gefehlt, um gegen „die beste Mannschaft, die ich bei uns zu Gast habe spielen sehen.“ Eupen bleibt auf dem 13. Tabellenplatz stecken, während Genk auf dem Weg ins Play Off 1 ist.

Zulte Waregem lässt derzeit nichts anbrennen und festigte sich nach einem 2:3-Auswärtssieg gegen Kortrijk auf dem zweiten Tabellenplatz. Club Brügge wird wohl Tabellenführer bleiben. Der Club spielt am Sonntag noch gegen Standard Lüttich. Die Partie Waasland-Beveren gegen Ostende bot nicht viel Spektakel. Den Treffer zum 0:2 durch Dimata aber hatten die Gastgeber der Küstenmannschaft kurz vor dem Pausenpfiff geradezu geschenkt, als die Abwehrspieler wohl gedanklich schon in der Kabine waren. Auch Ostende wahrt sich damit Chancen auf das Play Off 1, während Beveren weiter in der Abstiegszone bleibt.