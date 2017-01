François Van der Elst, genannt „Swat“, hatte am Neujahrstag einen Herzinfarkt erlitten und war in ein Krankenhaus in Ostflandern eingeliefert worden. Dort erlag er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Folgen dieses Infarkts.

François Van der Elst bestritt in seiner Zeit als Nationalspieler 14 Tore in 44 Begegnungen. In die Nationalelf berief ihn der berühmte knorrige Trainer Raymond Goethals 1973. „Swat“ spielte in der Auswahl, die bei der Europameisterschaft 1980 im Finale gegen Deutschland verloren hatte.