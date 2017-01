Radcross: Van Aert triumphiert in Ostende

Van Aert griff bereits in der ersten Runde, gleich nach dem Start, an. Schon nach der ersten Runde durch den Sand am Strand von Ostende, betrug sein Vorsprung 15 Sekunden. Dann stand fest, dass seine Konkurrenten nur noch um den zweiten und dritten Platz kämpfen konnte.

Wout Van Aert erreichte das Ziel im Alleingang mit 1‘15“ Vorsprung. Das Rennen um Platz 2 gewann Kevin Pauwels vor Laurens Sweeck.

Für Wout van Aert war es der zweite belgische Landesmeistertitel in Folge.